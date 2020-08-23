В Гидрометцентре анонсировали скорые заморозки в некоторых регионах России

В Гидрометцентре анонсировали скорые заморозки в некоторых регионах России
Заморозки придут в ряд регионов. Фото: Pixabay

Метеорологи рассказали, жителям каких субъектов РФ стоит ждать похолодания в ближайшее время.

Понижение температуры через пару дней будет фиксироваться в Якутии, Оренбургской и Магаданской областях.

Если по отношению к Якутии и Магаданской области можно уже применить словосочетание «легкие морозы» (температура воздуха упадет до -7), то в Оренбургской области стоит ожидать лишь заморозков (до -2). Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Отметим, что в некоторых регионах наоборот установится потепление. Коснется это и Санкт-Петербурга. Температура воздуха на 4-5 градуса превысит климатическую норму. Аналогичная ситуация будет фиксироваться в Карелии, Архангельской и Мурманской областях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в Европейской России.

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