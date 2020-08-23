В Кингисеппе задержали мужчину, стрелявшего возле кафе

Злоумышленник хотел напугать прохожего, с которым у них произошла ссора.

В Кингисеппе на Большой Гражданской накануне, 22 августа, произошла ссора между двумя мужчинами, которая завершилась стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Мало знакомые граждане повздорили, что стало причиной для того, чтобы достать автомат и дать короткую очередь в воздух. В результате никто не пострадал, оружие оказалось охолощенным.

Сотрудники правоохранительных органов задержали хулигана и отправили его под арест. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит реальный срок до пяти лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно водитель попытался стрельбой решить дорожный конфликт на «М-11». Прибывшие правоохранители изъяли с места происшествия фрагмент резиновой пули. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.