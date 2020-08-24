Теплые дожди ждут жителей Петербурга в понедельник

Дожди и грозы, к счастью, обещают быть кратковременными. Фото: Baltphoto

Дожди и грозы, к счастью, обещают быть кратковременными. Фото: Baltphoto

Рабочая неделя в Петербурге начнется с теплой и дождливой погоды, которую будет определять периферия циклонического вихря. Выходя из дома петербуржцам стоит захватить с собой зонт или дождевик.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, жителей Северной столицы в понедельник, 24 августа, ждут кратковременные дожди. Местами город могут накрыть грозы. В целом погода будет облачной с прояснениями.

Днем температура воздуха за окном будет около +20..+22 градусов, что в пределах нормы. В Ленинградской области будет немного теплее — до +23 градусов.

Скорость юго-западного ветра достигнет 5-10 метров в секунду. Во время грозы ветер сменится на порывистый. Атмосферное давление особо не изменится и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождями и грозами встретит жителей Ленобласти понедельник.