Петербургские автошколы все еще не могут проводить практику по вождению

Петербургские автошколы все еще не могут проводить практику по вождению
Петербуржцы не могут попрактиковаться вождению. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Сдающие на права петербуржцы возмущаются тем, что практические занятия по вождению в городских автошколах по-прежнему запрещены.

Об этом сообщает АБН. Около двух с половиной тысяч инструкторов в Петербурге сидят без работы с марта, а петербуржцы не могут попрактиковаться вождению. Напомним, практику была приостановлена из-за коронавирусной пандемии.

Несмотря на это, за время пандемии в Петербурге водительские права получили около 13 тысяч автомобилистов. Здесь стоит отметить, что ГИБДД не имеет права проводить экзамен без необходимого количества практики и наезженных часов.

При этом власти соседних регионов уже давно сняли подобные ограничения. А в Северной столице им могут отменить лишь через несколько недель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онлайн-автошколы набирают популярность в России.

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