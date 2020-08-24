Прокуратура проконтролирует устранение ям и выбоин на дорогах Васильевского острова

Нарушения нашли в том числе и на набережной Макарова. Фото: google.maps

Нарушения нашли в том числе и на набережной Макарова. Фото: google.maps

В Василеостровском районе Петербурга прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Как сообщили в городском надзорном органе, правоохранители нашли выбоины, ямы и прочие дефекты покрытия проезжих частей по следующим адресам: 2-я линия В.О., д. 61/30; наб. Макарова, д. 6; 18-я линия В.О., д. 3; Средний пр. В.О., д. 86 и д. 88; 26-я линия В.О., д. 13; Гаванская ул., д. 35; ул. Кораблестроителей, д. 50; 27-я линия В.О., д. 8а.

По результатам проверки было внесено представление об устранении нарушений в адрес директора СПб ГУДП «Центр». Материалы передали в районное отделение ГИБДД УМВД России, там будет решен вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ограничат дорожное движение по двум адресам.