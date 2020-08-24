Петербургские сервисы по прокату велосипедов и самокатов жалуются на нехватку парковочных мест

Инфраструктура Северной столицы пока не подготовлена в полной мере для включения велосипедов и самокатов в общий список полноправных участников дорожного движения. Несмотря на это, в городе активно развивается велошеринг и кикшеринг. Петербуржцы пересаживаются на экологичный вид транспорта, а сервисы по прокату становятся очень популярными.

В связи с этим, остро встает проблема с парковкой. Сервисам попросту негде ставить свои транспортные средства. К примеру, велошеринг SmartBike, который владеет 1000 велосипедов. Чтобы полноценно осуществлять деятельность, сервису необходимо свыше 500 парковочных зон, но пользоваться он может лишь 250. Отметим, что приложение сервиса скачали 80000 потенциальных пользователей услуги по прокату.

Известно, что в городе ранее имелось 1400 бесплатных парковок. Но задействовать их для своей работы сервис не в состоянии. Многие парковки находятся вблизи с крупными ретейлерами — Лента, Пятерочка, Охта-Молл. Представителей торговых площадей не устраивает, что их потенциальные покупатели не могут полноценно пользоваться услугами бесплатной парковки, потому что ее занимает велошеринг для зарабатывания денег.

Мойка78 получила комментарий по этому поводу от представителей ТРЦ «Охта Молл», X5 Retail Group и «Ленты». Они сообщили, что пытались прийти к удобным для всех договоренностям, но диалога со Смартбайком не вышло. Из-за этого парковки продолжали использоваться, причиняя неудобства ритейлерам.

В сложившейся ситуации уместно предположить, что решением данного вопроса должны заниматься городские власти, но очевидно, что средств в бюджете на организацию парковок попросту нет. К тому же, в кризисное время.

Smartbike решил самостоятельно закупить велопарковки. Но для подобных действий необходимо согласовывать места размещения с Комитетом имущественных отношений. С начала июля генеральный директор компании отправил около 300 заявок. Одобрение получено было лишь в 4 случаях. Еще 27 раз пришел отказ.

Учитывая все трудности, сервисы по прокату все же надеятся на разрешение ситуации. Возможно, удастся договориться с торговыми сетями или же чиновники все же решат оказать активную поддержку шерингам через какое-то время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 15 июня открылись парикмахерские, бани и велопрокаты.