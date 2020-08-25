В школах Петербурга оставят онлайн-уроки для учеников

Петербургский губернатор Александр Беглов дал поручение усилить работу по внедрению в школах цифровой образовательной среды.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, главными задачами петербургских властей являются сохранение высокого качества, многогранности и доступности образования для каждого школьника. Дистанционное обучение этой весной и проведение ЕГЭ летом дали определенный опыт.

По словам градоначальника, сейчас необходимо уделять больше внимания созданию современного образовательного пространства и обязательно продолжать практику ведения открытых уроков в онлайн режиме.

На сегодняшний день во всех школах появился высокоскоростной интернет. До конца года 155 школ и колледжей получат оборудование для формирования цифровой среды. В следующем году такое оборудование поставят еще в 443 учреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские школы с 1 сентября переходят на новый формат обучения.