В среду на Петербург обрушатся ливни и грозы

В среду на Петербург обрушатся ливни и грозы
Дождь в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Городские спасатели предупреждают жителей Петербурга о ливнях и грозах, которые накроют город на Неве в среду, 26 августа.

Об этом петербуржцев предупредили в пресс-службе главка МЧС России по Петербургу. Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в городе ожидается порывистый ветер, скорость которого будет достигать 5-10 метров в секунду.

Ночью и утром в среду в городе будут лить дожди и ливни. Местами пройдут грозы. Днем в Петербурге пройдут кратковременные дожди.

Ночью на улице будет до +12…+14 градусов, а днем температура воздуха прогреется до +17…!9 градусов.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, а утром и днем особо не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.

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