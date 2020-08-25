В среду в Ленобласти ожидаются грозы и порывистый ветер

В среду в Ленобласти ожидаются грозы и порывистый ветер
МЧСники призывают быть осторожными. Фото: https://pixabay.com/

Управление МЧС по Ленинградской области просить местных жителей быть внимательными и осторожными из-за ухудшения погодных условий ожидаемых в среду, 26 августа.

В Ленобласти в среду установится облачная погода с возможными прояснениями. Дожди прольются как ночью, так и утром и днем. В некоторых районах пройдут ливни и грозы. Ветер подует юго-западного и западного направления. Его порывы могут усиливаться по время грозы — от 5 до 10 метров в секунду. Ночью температура составить от +9 до +14, а днем воздух максимально прогреется до +21. Атмосферное давление ночью возьмет курс на снижение, а днем практически не будет менять своего показателя. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Спасатели предупреждают жителей Ленобласти о возможных последствиях стихии. Во время грозы необходимо закрывать все окна и убирать вещи с балконов. С осторожностью следует пользоваться электрическими приборами. Автомобили стоит парковать в местах, где рядом нет шатких конструкций или деревьев. Пешеходам также стоит внимательно передвигаться по улицам, избегая рекламных щитов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник петербуржцев ожидают дождь, гроза и +21.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гроза ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Реновация в Петербурге: На Малой Охте начался снос бывших общежитий
Кремль назвал «пустым шумом» утверждения об отравлении Навального
Петербургские поликлиники сделают бережливыми до конца года
Троллейбусное движение на Ленинском проспекте закрывается на два дня
Комфортные электрички запустят на маршрут Петербург — Будогощь с 1 сентября
На пересечении Лахтинского и Бобыльской произведена установка нового светофора
Трамвай могут запустить между станциями «Парнас» и ...
В среду в Ленобласти ожидаются грозы и порывистый ветер