В среду в Ленобласти ожидаются грозы и порывистый ветер

Управление МЧС по Ленинградской области просить местных жителей быть внимательными и осторожными из-за ухудшения погодных условий ожидаемых в среду, 26 августа.

В Ленобласти в среду установится облачная погода с возможными прояснениями. Дожди прольются как ночью, так и утром и днем. В некоторых районах пройдут ливни и грозы. Ветер подует юго-западного и западного направления. Его порывы могут усиливаться по время грозы — от 5 до 10 метров в секунду. Ночью температура составить от +9 до +14, а днем воздух максимально прогреется до +21. Атмосферное давление ночью возьмет курс на снижение, а днем практически не будет менять своего показателя. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Спасатели предупреждают жителей Ленобласти о возможных последствиях стихии. Во время грозы необходимо закрывать все окна и убирать вещи с балконов. С осторожностью следует пользоваться электрическими приборами. Автомобили стоит парковать в местах, где рядом нет шатких конструкций или деревьев. Пешеходам также стоит внимательно передвигаться по улицам, избегая рекламных щитов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник петербуржцев ожидают дождь, гроза и +21.