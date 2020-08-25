На пересечении Лахтинского и Бобыльской произведена установка нового светофора

В Приморском районе появился новый современный светофор.

Во вторник, 25 августа стало известно, что на перекрестке Лахтинского проспекта и Бобылевской улице подключили новый объект дорожного регулирования.

Работы по установке и подключению выполнили работники СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Известно, что новый светофор является временным. Необходимость его появления объяснена увеличением активного потока транспорта в границах, где пересекаются Приморское шоссе, Бобыльская улица и Лахтинский проспект. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Светофор призван обеспечить доступный проезд к «Лахта Центру». Также, благодаря новому объекту регулирования, водители смогут разворачиваться с Приморского шоссе без препятствий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура настояла на установке светофоров вблизи школ в Красногвардейском районе.