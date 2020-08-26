Две полосы КАД между Софийской и Пулковским закрывают с 29 августа

Будут закрыты две полосы внутреннего кольца КАД. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Будут закрыты две полосы внутреннего кольца КАД. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожные работы закроют движение по участку внутреннего кольца Кольцевой автодороги между развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На данном участке будут устранять колейность покрытия проезжей части. В связи с этим две полосы движение будут перекрыты.

Третья и четвертая полосы будут перекрыты в период с 29 августа по 10 сентября. На двух оставшихся полосах введут ограничение скорость до 50 км/ч.

Для предупреждения водителей будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, световая сигнализация. Информацию об ограничениях выведут на табло.

«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — добавили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что троллейбусное движение на Ленинском проспекте закрывается на два дня.