Продление городских улиц обойдется Петербургу в 970 млн рублей

Продление городских улиц обойдется Петербургу в 970 млн рублей
Проспект Маршала Блюхера. Фото: google.maps

Петербургские власти хотят продлить проспект Маршала Блюхера и приступить к развитию дорожной сети в промзоне Ржевка. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Соответствующий проект разработали в прошлом году. На его осуществление правительство Петербурга потратит 970 млн рублей. Подрядчик будет выбран уже к началу сентября.

Проектом предполагается продление проспекта Маршала Блюхера от Индустриального проспекта до перекрестка с улицей Коммуны. Дорогу расширят до восьми полос, одну из которых отведут для общественного транспорта.

Также планируется продлить улицу Потапова от шоссе Революции до проспекта Маршала Блюхера. Планируемая трамвайная линия на этом участке будет соединяться с трамвайной линией на проспекте Наставников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге потратят почти 1 млрд рублей на продление городских улиц.

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