Центр Петербурга освободят от надземных проводов за 5-6 лет

В Петербурге разрабатывают закон для реализации проекта «Чистое небо», в рамках которого городские улицы избавятся от проводов и кабелей, висящих над головами. По словам чиновников, на осуществление задумки только в центре Петербурга потребуется около 5-6 лет.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу комитета по информации и связи Петербурга Станислава Казарина, очищать город от воздушных линий связи начали еще в 2017 году. Сперва к работам приступили на Невском проспекте. Сделать это удалось, но впереди еще много работы.

«Был подготовлен проект нормативного акта, который запрещает линии связи с использованием фасадов зданий. Это позволит остановить развитие паутины проводов и перейти к этапу демонтажа и переносу новых проводов под землю», — заявил Казарин.

По словам директора Автоматической телефонной станции Смольного Феликса Касаткина, работы на Невском продолжались так долго из-за отсутствия возможности легально убрать воздушные линии.

Как заявил директор Ленсвета Сергей Метелев, сейчас от надземных кабелей избавляют улицы, пересекающие Невский проспект — Чайковского и Рубинштейна.

Казарин добавил, что пока рано говорить о том, сколько денег уйдет на «Чистое небо». В первую очередь проект затронет исторический центр, в числе первых — Почтовый квартал и Суворовский проспект.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уничтожают «Двор Нельсона» на Петроградской стороне.