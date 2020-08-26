Бокситогорская больница порадовала Дрозденко, но есть к чему стремиться

Губернатор отметил, что будут выделены средства на ремонт медучреждений района.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 26 августа, побывал в Бокситогорском районе. Во время рабочей поездки он посетил в том числе больницы, среди которых оказалась детская поликлиника в Бокситогорске, где недавно сделали ремонт. Председатель комитета по здоровью Сергей Вылегжанин отметил, что в идеальном состоянии должно быть не только хирургическое отделение, но и вся поликлиника. Дрозденко также узнал, что есть нехватка специалистов, в том числе узконаправленных – это проблему только предстоит решать.

Губернатор также осмотрел взрослую поликлинику, где ему приглянулись отделение физиотерапии и новые рентгеновские аппараты.

В ближайшие годы власти планируют выделить средства на ремонт детской поликлиники в Пикалево.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко побывал в Бокситогорском районе. Губернатор Ленобласти приехал, чтобы принять участие в праздновании 85-летия Бокситогорска.