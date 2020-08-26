В Ленобласти в четверг потеплеет до +18

Ночью будет довольно холодно, а вот днем потеплеет. Фото: pixabay

Ночью будет довольно холодно, а вот днем потеплеет. Фото: pixabay

Ночью ожидается резкое падение температур, так что местным стоит быть готовыми к холодам.

В Ленинградской области сегодня, 27 июля, ожидается теплая и облачная погода. Если ночью температура упадет до плюс четыре градусов, то днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Таким образом, местные жители смогут насладиться последними летними деньками, но должны не забывать о холодах в темное время суток. Прогулки могут испортить кратковременные дожди с грозами. Ветер, разгуливающий по региону, разгонится до семи метров в секунду.

Отмечается, что в некоторых районах будет чуть теплее, в некоторых, напротив, прохладнее. В Ленобласти ощущается приближение осени, отмечают синоптики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в первом месяце осени за окном будет привычная для сентября погода, иногда температура будет даже превышать климатическую норму.