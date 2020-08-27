Петербург поможет с содержанием снегоплавильных и снегоприемных пунктов

Правительство Северной столицы выделило средства для поддержания деятельности пунктов по приему и переработке снега, принадлежащих ГУП «Водоканал».

Сегодня, 27 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий из городской казны в рамках возмещениях доходов, которые недополучил «Водоканал».

Денежные средства выделяются ежегодно и распределяются между 11 стационарными снегоплавильными пунктами и 7 стационарными инженерно-оборудованными снегоприемными пунктами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В снегоплавильных пунктах происходит утилизация снега без негативного воздействия на экологию. Тепло сточных вод помогает естественному процессу таяния, после чего талая вода отправляется в канализацию для дальнейшей очистки.

В снегоприемных пунктах хранятся снежные и ледяные массы, которые доставляются туда специальной техникой после уборки улиц. В оборудованных объектах приема также происходит естественное таяние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге компания сбрасывала отходы на участки, предоставленные городом для переработки снега и льда.