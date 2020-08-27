Съемки фильма «Знахарь» помешают проезду по Васильевскому острову

На грядущих выходных на Васильевском острове будут проходить съемки телевизионного фильма «Знахарь», которые перекроют несколько улиц.

Об этом сообщает городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Новый фильм будет снимать ООО «Лига фильм». Для организации съемочного процесса потребуется ввести ограничения движения.

Так, водители не смогут проехать по Биржевой площади и Тифлисскому переулку. Ограничения продлятся с 18 часов 29 августа до 9 часов 30 августа.

Кроме того, до 18 часов 29 августа будет введен запрет на остановки транспорта на Биржевом проезде и Тифлисском переулке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки фильма о Шостаковиче ограничат движение на набережной Макарова.