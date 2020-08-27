Петербуржцев ожидает теплая, но дождливая пятница

Петербуржцев ожидает теплая, но дождливая пятница
Температура будет повышаться. Фото: pixabay.com

Температура не будет опускаться ниже 11 градусов тепла.

В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 28 августа, ожидается теплая погода, но с дождями. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по городу. Ночью ожидается похолодание до 11 градусов, а вот днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. На небе будут виднеться облака, вероятны дожди, но краткосрочные. Ветер, гуляющий по улицам, сможет разогнаться до девяти метров в секунду.

Эксперты отмечают, что атмосферное давление меняться будет слабо, никаких опасных метеорологических явлений не предвидится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России. Жителей европейской России порадует комфортная и теплая погода в этом сентябре.

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