Ленобласть встретит конец рабочей недели дождем

Ленобласть встретит конец рабочей недели дождем
Зонтик в ближайшие дни точно пригодится. Фото: Pixabay

В Ленинградской области до конца лета продолжат выпадать осадки.

В пятницу, 28 августа, в 47 регионе установится облачная погода, однако солнце все же даст о себе знать — возможны прояснения. В большей части районов прольются кратковременные дожди. В течение дня подует умеренный ветер северо-восточного и северного направлений. Воздух днем прогреется в пределах от +15 до +20 градусов тепла. Атмосферное давление незначительно поднимется вверх. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Аналогичная погода ждет жителей Ленобласти и в субботу, 29 августа. Изменится лишь направление ветра — с северного на юго-западный. Дожди продолжат идти, а температура не поднимется выше +20.

В воскресенье, 29 августа, снова прольются осадки, в некоторых районах возможна гроза. Также, станет немного потеплее — столбик термометра достигнет показателя в +22 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев ожидает теплая, но дождливая пятница.

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