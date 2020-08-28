Влияние циклона: в Петербурге 28 августа будет пасмурно и холодно

Выходя из дома, стоит захватить с собой зонт или дождевик. Фото: Baltphoto

Выходя из дома, стоит захватить с собой зонт или дождевик. Фото: Baltphoto

Окончание рабочей недели в Северной столице сопроводят дожди.

В пятницу, 28 августа, город окажется во власти тыловой, холодной части циклона, который устремляется в центральную часть Европейской России. В связи с этим, установится облачная погода. В течение дня прольются дожди, ветер северного и северо-восточного направлений подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус в своем Facebook-аккаунте.

Температура вновь окажется ниже нормальных климатических значений. Воздух днем прогреется в пределах от +14 до +16 градусов тепла. Несмотря на то, что атмосферное давление будет расти, его показатель все равно не превысит норму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам не стоит рассчитывать на жару в августе. Высокие температуры теперь стоит ожидать лишь в следующем году.