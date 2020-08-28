В Ленобласти выдадут ключи от 200 квартир долгостроя «Щегловские усадьбы»

В Ленобласти выдадут ключи от 200 квартир долгостроя &#171;Щегловские усадьбы&#187;
Ввели в эксплуатацию сразу два дома. Фото: ЛенТВ24

В эксплуатацию ввели сразу несколько корпусов.

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов проблемного жилого комплекса «Щегловская усадьба». Ключи от квартир получит 200 семей, которые начнут обустраиваться на новом месте в ближайшее время. Об этом пишет «ЛенТВ24».

Здания доводила до ума компания-донор «Полис», занимавшаяся внутренней отделкой мест общего пользования и производила монтаж электрических сетей и сантехнического оборудования.

Напоминаем, что будут достроены еще шесть корпусов «Щегловской усадьбы». Работы начнутся в текущем году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дольщикам долгостроя в Шлиссельбурге выплатят компенсацию. Всего в правах восстановили более 1200 дольщиков в пяти субъектах России, в том числе и в Ленинградской области. В ЖК «Моя крепость» дома начали строить еще около шести лет назад.

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