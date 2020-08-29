На вход в IKEA в ТЦ «Мега Дыбенко» собралась большая очередь

На вход в IKEA в ТЦ «Мега Дыбенко» собралась большая очередь
Желающих попасть в шведский магазин оказалось очень много. Фото: vk.com/n_yanino

Петербуржцы и жители Ленобласти в большом количестве решили отправиться за товарами для дома в торговый центр «Мега Дыбенко».

Информация об огромных очередях, сформировавшихся у входа в IKEA, начала распространяться в социальных сетях сегодня, 29 августа. Похоже, что люди надеялись провести выходной день с пользой, но столкнулись с томительным ожиданием в очередях. Отметим, что на фотографиях, размещенных пользователями интернета, видно, что далеко не все соблюдают меры предосторожности. Многие участники вынужденного столпотворения не соблюдают социальную дистанцию и не используют защитные маски.

Причиной очередей могла стать необходимость соблюдения мер предосторожности в период эпидемии коронавирусной инфекции. В помещениях IKEA одновременно находиться может лишь ограниченное количество посетителей. Внутрь также не получится пройти людям без защитных масок и посетителям с высокой температурой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при обрушении стены в ТРЦ «Мега Дыбенко» никто не пострадал.

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