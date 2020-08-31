Четыре рейса вылетят из Пулково с задержкой 31 августа

Четыре рейса вылетят из Пулково с задержкой 31 августа
Раньше из-за пандемии рейсы ежедневно отменялись десятками. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В понедельник, 31 августа, четыре рейса, включая международные, покинут петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы. Так, сегодня два рейса задерживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Один из них должен доставить пассажиров из Петербурга в турецкую Анталью, а второй полетит в Сочи.

Также сегодня в Пулково пришлось посидеть пассажирам рейса авиакомпании Pegas Fly до Антальи. Кроме того, сообщается о небольшой задержке рейса перевозчика S7 до Новосибирска.

Остальные рейсы отправятся по расписанию. Судя по онлайн-табло, сегодня не был отменен ни один авиарейс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье из Пулково с опозданием отправились рейсы в Анталью, Москву и Калининград.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержка рейсов новости спб пулково


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ушла из жизни актриса из «Терминатора 2»
Экономист рассказал, упадет ли рубль осенью
Четыре рейса вылетят из Пулково с задержкой 31 августа
Россияне смогут защититься от преследования в соцсетях
Россиянам предстоит пережить суровую зиму
Минздрав рассказал о подготовке детей к новому учебному году в разгар пандемии
Седокова показала грудь в игривом наряде
Надежду Бабкину в «Модном приговоре» внезапно заменила другая ведущая