Четыре рейса вылетят из Пулково с задержкой 31 августа

В понедельник, 31 августа, четыре рейса, включая международные, покинут петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы. Так, сегодня два рейса задерживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Один из них должен доставить пассажиров из Петербурга в турецкую Анталью, а второй полетит в Сочи.

Также сегодня в Пулково пришлось посидеть пассажирам рейса авиакомпании Pegas Fly до Антальи. Кроме того, сообщается о небольшой задержке рейса перевозчика S7 до Новосибирска.

Остальные рейсы отправятся по расписанию. Судя по онлайн-табло, сегодня не был отменен ни один авиарейс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье из Пулково с опозданием отправились рейсы в Анталью, Москву и Калининград.