Жителей Петербурга ждут прохлада и дожди в последний день лета

Умеренное тепло и кратковременные дожди прогнозируют синоптики в понедельник, 31 августа, в Северной столице.

Прогноз на последний день лета предоставил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Календарное лето в Петербурге закончится с облачной с прояснениями погодой, которую местами испортят короткие дожди. Ситуацию будет определять атмосферный фронт.

Днем в последний день лета в городе на Неве будет всего до +17…+19 градусов, а в Ленинградской области немного теплее — там ожидается до +20 градусов. Такая температура находится в пределах климатической нормы.

Южный, юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 километров в час. Атмосферное давление особо не изменится и составит 754 мм рт.ст.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.