Утренние пробки в Петербурге оценивают на 4 балла

Утром в понедельник, 31 августа, ситуация на петербургских дорогах оценивается всего в 4 балла. Самые большие пробки собрались в Невском и Колпинском районах города.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». Общую дорожную ситуацию в Петербурге ухудшают многочисленные ограничения и перекрытия движения на улицах.

Самые серьезные пробки сегодня утром намечаются в Невском районе. В частности, красным цветом выделена Народная улица от развязки с КАД до Володарского моста, а также улицы, примыкающие к Народной.

«Стоит» и внутреннее кольцо КАД от 53 км до Обухово. Там, судя по данным сервиса, несколько ДТП и дорожный ремонт. Кроме того, водители стоят в пробке из Металлостроя в сторону Петербурга на Советском проспекте.

Также движение заторможено на проспектах Индустриальном, Косыгина и Энергетиков, на Арсенальной набережной, улице Академика Лебедева и набережной Кутузова, на пересечении Кушелевской дороги и проспекта Непокоренных.

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