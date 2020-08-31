В Ленобласти 1 сентября прольются сильные дожди

Осень в Ленинградской области начнется далеко не с самой благополучной погоды — осадки ожидаются в течение целого дня.

Во вторник, 1 сентября, в 47 регионе установится облачная погода с редкими прояснениями. Дожди пройдут в большинстве районов. Во второй половине дня ожидаются ливни. В течение дня подует ветер северного и северо-восточного направления. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах значений от +7 до +12 градусов. Днем воздух максимально прогреется до +18 градусов тепла. Атмосферное давление продемонстрирует повышение своего показателя. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.