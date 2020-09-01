Петербург просыпается: утренние пробки оценили в 4 балла

Утром во вторник, 1 сентября, на дорогах Петербурге образовались достаточно крупные пробки, которые мешают свободному проезду автомобилей. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает дорожную ситуацию в 4 балла.

Центр города сегодня утром почти свободен: небольшие заторы есть на набережной Обводного канала, на Невском проспекте у Площади Восстания, а также на пересечении Арсенальной набережной и улицы Академика Лебедева у станции метро «Площадь Ленина». Также «стоит» Малоохтинский проспект и Заневский проспект перед мостом Александра Невского.

Самые серьезные пробки сегодня на юге Петербурга: бордовым цветом выделены Народная улица, Дальневосточный проспект, Октябрьская набережная. Дальше крупный затор на внутреннем кольце КАД от промзоны Уткина Заводь до Обухово.

Также в час пик придется постоять жителям Колпинского района, которые едут в сторону центра через Металлострой.

А самая длинная пробка собралась на Московском шоссе в сторону Петербурга, рядом с Шушарами. Судя по данным сервиса, там произошло ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что над Петербургом 1 сентября завис циклон.