На КАД перекроют две полосы между Дачным проспектом и Софийской улицей

С 4 по 17 сентября на юге КАД будут проводиться очередные дорожные работы, из-за которых будут перекрыты две полосы на участке между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей.

Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы по ликвидации колейности проезжей части перекроют для движения две полосы на внешнем кольце указанного участка. Речь идет о третьей и четвертой полосах. А на первой и второй введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Для предупреждения водителей на КАД установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, световую сигнализацию, а информацию об ограничениях выведут на табло.

В пресс-службе добавили, что сроки могут измениться из-за погодных условий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две полосы КАД между Софийской и Пулковским закрывают с 29 августа.