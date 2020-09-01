Дзюба рассказал о любимых местах в Петербурге

Капитан «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился с поклонниками, какие места в городе ему полюбились больше всего.

Нападающий сине-бело-голубых рассказал порталу welcome2020 (сервис, посвященный чемпионату Европы по футболу), что самое любимое место в Северной столице для него — это Центральный парк культуры и отдыха на Елагином острове. Дзюба отметил, что это место прекрасно подходит для спокойного семейного отдыха. В ЦПКиО можно кормить белок, кататься на катамаранах по озеру, а также просто наслаждаться живописными видами в кругу семьи.

Футболист рассказал и о том, что любит парк аттракционов «Диво-Остров» на Крестовском острове. На территории развлекательного пространства петербуржцы и гости города могут найти как спокойные аттракционы для детей, так и экстремальные для любителей пощекотать нервы. Также, после активного отдыха в парке можно посетить различные заведения общепита.

Самым ярким архитектурным сооружением спортсмен назвал Исаакиевский собор. Центром силы — «Газпром Арену».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак опроверг информацию о конфликте Дзюбы и Малкома.