Стало известно, какой пригородный маршрут популярен у жителей Петербурга

Самым популярным маршрутом из Петербурга за город среди местных жителей оказался маршрут «Петербург — Выборг».

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

В среду, 2 сентября, отмечается ровно пять лет с запуска первой «Ласточки», которая стала курсировать в Северо-Западном федеральном округе. В этот день всем пассажирам, покупающим билеты на «Ласточку», подарят сладкие сувениры.

С момента запуска маршрутом из Петербурга до Выборга воспользовались более 13 миллионов человек. Более одной трети из них путешествовали именно на электропоездах «Ласточка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что между Петербургом и Ленобластью начнет курсировать больше пригородных поездов. Все изменения отразятся в расписании, ознакомиться с которым можно на официальном портале «СЗППК» или на станциях и вокзалах.