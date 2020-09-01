Поликлиника на Кустодиева получила штраф за отсутствие масок у врачей

Поликлиника на Кустодиева получила штраф за отсутствие масок у врачей
Поликлиника №97 на улице Кустодиева. Фото: google.maps

Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал городскую поликлинику №97, расположенную на ул. Кустодиева, д. 6/1, на 50 тысяч рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, было установлено, что медицинскому персоналу терапевтических отделений не хватало одноразовых защитных костюмов, халатов и шапочек. Медикам не выдавали и респираторов. Также в больнице не поводили плановую дезинфекцию машин скорой помощи.

Кроме того, медики вели наблюдение не за всеми пациентами, которые контактировали с зараженными коронавирусом больными. Больница регистрировала не все лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. Также не была обеспечена своевременная регистрация выздоровлений, летальных исходов и диагнозов «Внебольничная пневмония».

За это суд оштрафовал поликлинику на 50 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что между Петербургом и Ленобластью начнет курсировать больше пригородных поездов.

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