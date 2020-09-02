Минпромторг может запретить фотографировать книги в магазинах до покупки

На книги до покупки можно будет только смотреть. Фото: unsplash.com

На книги до покупки можно будет только смотреть. Фото: unsplash.com

В случае принятия нового постановления, россияне не смогут фотографировать страницы печатных изданий на территории магазина до их приобретения.

В среду, 2 сентября, стало известно, что на федеральном портале правовых актов был опубликован новый проект постановления правительства. Речь идет о правилах продажи товаров по договору розничной купли-продажи.

Таким образом, Минпромторг решил внести на рассмотрение предложение о запрете фотосъемки книг и других изданий на территории объектов торговли. Решение объясняется желанием защитить права продавцов книг из-за активно развития современных технологий, позволяющих быстро копировать содержимое изданий.

Также, в министерстве предложили отметить обязательство по наличию в книжных магазинах книг жалоб и предложений. Требование в ведомстве сочли слишком устаревшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минпромторг готовит план, чтобы не закрывать предприятия во время второй волны COVID.