На КАД перекроют две полосы у Рябовского шоссе

На КАД у Рябовского шоссе перекроют две полосы. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На КАД у Рябовского шоссе перекроют две полосы. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожные работы на участке КАД у развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения 3, 4 и 5 сентября. Ограничения будут вводиться на обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Перекрытия полос на КАД связаны с работами по ремонту деформационных шков на мосту через ручей Горелый.

Сперва дорожники закроют третью и четвертую полосы на внутреннем кольце КАД. Там работы будут идти с 3 по 4 сентября. Затем, 4 и 5 сентября, будут перекрыты третья и четвертая полосы на внешнем кольце КАД. По первым и вторым полосам введут ограничения скорости до 50 км/ч.

Водителей будут предупреждать об ограничениях движения с помощью дорожных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации. Также информация будет выведена на табло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД перекроют две полосы между Дачным проспектом и Софийской улицей.