В Петербурге начислили 10 млн рублей штрафов за грязные фасады и улицы

За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) начислила штрафов на сумму 9 миллионов 810 тысяч рублей. Организации штрафовали за нарушение правил благоустройства.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, крупные штрафы назначались за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и зон производства работ в надлежащем состоянии, а также загрязнение территорий города.

В число оштрафованных организаций попала АО «Почта России», которая не осуществляла ремонт, очистку, промывку фасадов здания на улице Байконурской, 11А, а также самовольно изменила его.

ООО «Кей-М» оштрафована за грязный фасад дома №7Ж по проспекту Металлистов, а также за содержание защитной сетки в ненадлежащем состоянии.

АО «ЛЭСР» оштрафована за самовольное ограничение транспортного движения и отсутствии ограждения зоны работ на Среднем проспекте В.О. АО «ПО «Возрождение» оштрафована за производство работ после окончания срока действия ордера ГАТИ на перекрестке проспектов Буденного и Ветеранов.

Также штраф получила ООО «ЖКС №1 Выборгского района» за плохую уборку территории в квартале, ограниченном улицами Кантемировской, Парголовской, Александр Матросова и Харченко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кафе «Щелкунчик» грозит приличный штраф за неприличную рекламу.