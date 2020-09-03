В четверг в Петербурге потеплеет до +23 градусов

Первые осенние дни радуют петербуржцев благоприятной погодой.

В четверг, 3 сентября, установится облачная погода с прояснениями. В первой половине дня осадков можно не бояться, а вот под его конец может понадобиться зонтик — пройдет небольшой дождь. Также, в течение дня подует умеренный ветер южного и юго-восточного направлений. Воздух прогреется в пределах от +21 до 23 градусов тепла. Атмосферное давление начнет незначительно понижаться. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отметим, что в последний день рабочей недели, в пятницу, 4 сентября, погода будет примерно такой же. Правда, защищаться от кратковременных осадков придется в течение всего дня. Также, незначительно похолодает — столбик термометра продемонстрирует температуру от +19 до +21.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.