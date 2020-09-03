Минфин опроверг введение налога на продажу вещей на Авито

Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается. Фото: Pixabay

Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается. Фото: Pixabay

В министерстве финансов поспешили опровергнуть распространившуюся новость, согласно которой ведомством рассматривается вопрос о обложении налогом на доходы «Авито» и другие сервисы.

Пресс-служба Минфина выпустила официальное опровержение на официальном сайте. В нем уточняется, что министерство не планирует введение новых налогов на доходы физических лиц, которые собственники подержанных вещей получают при их продаже на «Авито» или в социальных сетях.

Объяснено и почему продавцы на таких площадках не платят налоги. Если речь идет о продаже имущества, то собственник освобождается от уплаты НДФЛ в случае, если он владел недвижимостью в течение 3 лет до момента продажи.

Что касается других вещей, то зачастую они продаются по более низкой стоимости, чем покупались изначально. Следовательно, собственник выручает меньше средств, чем затратил. То есть, доходы не превышают расходы.

Под конец обращения Минфин еще раз подчеркнул, что никакие обсуждении по изменению уплаты и взимания НДФЛ не ведутся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут начать брать налоги с продаж на «Авито».