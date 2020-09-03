Проректор химико-фармацевтического университета предстанет перед судом за гибель студента

Наледь убила студента в 2019-м году. Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Наледь убила студента в 2019-м году. Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В Петербурге суд рассмотрит дело проректора по хозяйственной части химико-фармацевтического университета. Следствие считает, что он получил взятку по контракту по очистке крыши от наледи. В результате погиб студент.

Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Проректора обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и покушении на получение взятки.

По версии следствия, обвиняемый хотел получить взятку от компании и заключил несколько договоров по очистке кровли от снега и наледи. Подрядчик очищал крышу здания только по ее периметру, а не по всей площади.

В результате в феврале прошлого года с крыши здания университета на Профессора Попова снег и наледь упали прямо на двух студентов. В результате один погиб на месте происшествия.

По данным следователей, тогда проректор получил взятку в 40 тысяч рублей и собирался получить еще, однако был задержан.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.