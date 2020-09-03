В Петербурге состоялся «Диктант Победы»

В акции принимали участие многие: от школьников до депутатов ЗакСа.

Сегодня, 3 сентября, в Санкт-Петербурге состоялся «Диктант Победы», приуроченный к Дню окончания Второй Мировой войны. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что в акции приняли участие школьники, студенты, депутаты и многие другие. Он убежден, что нельзя переоценить вклад Советского Союза в победу над фашизмом и россияне должны помнить об этом.

«Для нашей молодежи — это пример любви к Родине, пример того, как любили свое Отечество наши деды и прадеды, которые воевали, не вернулись с фронтов, отдали свои жизни за наше счастье, за будущее России»,

– сказал Вячеслав Макаров.

Напоминаем, что «Диктанты Победы» пишут с 2019 года во всех регионах России, а также в 23 иностранных государствах. В 2020 году в акции приняли участие 7 тысяч горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко выступил на закрытии эстафеты Вечного огня.