Дождливая и ветреная погода прогнозируется в Ленобласти 4 сентября

Дождливая и ветреная погода прогнозируется в Ленобласти 4 сентября
В Ленобласти пойдут дожди и задует ветер. Фото: pixabay.com

Небольшое потепление в Ленинградской области вновь меняется на типичную осеннюю погоду: в пятницу, 4 сентября, в регионе будет пасмурно и дождливо.

Об этом информирует пресс-служба областного управления МЧС России. Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», дожди пройдут по всей территории региона, а в восточных районах ожидаются ливни и грозы.

Ночью температура воздуха на улице опустится до +11…+16 градусов, а в дневное время потеплеет до +22 градусов.

Южный и юго-западный ветер подует с порывами до 3-8 метров в секунду ночью и до 5-10 метров в секунду днем.

Атмосферное давление будет незначительно понижаться в течение дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России. Избыточные осадки не прогнозируются.

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