Все рейсы из Пулково вылетят по расписанию

В пятницу, 4 сентября, петербургская воздушная гавань Пулково работает по расписанию: сегодня нет ни одной задержки или отмены рейсов.
Об этом свидетельствуют данные электронного табло петербургского аэропорта Пулково.
Напомним, с 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение. Сейчас россияне могут отправиться в Сербию, Египет, Турцию, Мальдивы, Великобританию, Белоруссию, Болгарию, Танзанию, Черногорию, Швейцарию, ОАЭ и ряд других стран.
Петербуржцы не упускают возможности отправиться в путешествие. Так, например, сегодня из Северной столицы вылетают десять рейсов на турецкие курорты. Также кто-то сегодня полетит в Болгарию, Киргизию, Армению, Китай.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия возобновляет полеты в Египет, Мальдивы и ОАЭ.