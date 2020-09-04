В пятницу жителей Петербурга ждут тепло и дожди

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рабочая неделя в Северной столице завершится дождливой погодой, но при этом в городе будет довольно тепло. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Прогноз на пятницу, 4 сентября, предоставили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Сегодня петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода.

Отдельные районы города накроют небольшие кратковременные дожди. Скорость южного и юго-западного ветра ночью составит 3-8 метров в секунду, а днем ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров за окном покажут от +14 до +16 градусов, а в светлое время суток на улице потеплеет до +20…+22 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.