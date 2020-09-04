В Петербурге узнали, на что горожане тратили деньги после карантина

Магазины fashion-ритейла сообщили о падении выручки на одежду и обувь. Фото: Pixabay

Магазины fashion-ритейла сообщили о падении выручки на одежду и обувь. Фото: Pixabay

Аналитики провели исследование и выяснили, что жители Петербурга стали чаще покупать после ослабления коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование компании «Эвотор». После карантина петербуржцы пошли в магазины за гаджетами, табаком, и товарами для дачи. При этом местные жители начали экономить на автомойке и музеях.

В минувшем августе магазины fashion-ритейла сообщили о падении выручки на одежду и обувь — 14% и 22% соответственно. Также жители Северной столицы стали больше экономить на кафе и ресторанах.

А вот среди сфер, где расходы петербуржцев увеличились, оказались магазины электроники, где выручка выросла на 14%.

Магазины бытовой техники сообщили о росте выручки на 68% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в августе петербуржцы тратили больше денег на цветы, товары для домашних питомцев и дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за четыре месяца продажи авто в Петербурге показали рост в июле.