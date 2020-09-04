Рабочая неделя в Петербурге завершается 5-балльными пробками

Утром в пятницу, 4 сентября, дорожную ситуацию на улицах Петербурга оценили в пять баллов. В основном пробки создают дорожные работы и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», оценивающего ситуацию на городских дорогах, на 8.00 центр Петербурга практически свободен, чего не скажешь об окраинах — самые серьезные пробки собираются именно там.

Так, сегодня утром водители стоят в пробках на выезде из Металлостроя и у метро «Рыбацкое», перед Володарским мостом на правом берегу, на выезде из Кудрово и Мурино.

Также большие заторы образовались на развязке КАД с проспектом Косыгина, которые доходят до Заневского проспекта, на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай, на пересечении проспектов Непокоренных и Гражданского.

Кроме того, по традиции в час пик «встали» Светлановская площадь и Невский проспект в районе Площади Восстания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт ограничил движение по дамбе.