Холодный атмосферный фронт принесет в Петербург короткие дожди

В Петербурге опять дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге опять дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус поделился прогнозом погоды в Петербурге на пятницу, 4 сентября. Синоптик обещает теплую и облачную погоду.

Как пишет Михаил Леус в своем Facebook, погоду в последний день рабочей недели будет определять влияние и прохождение холодного атмосферного фронда. Северную столицу ждет облачная с прояснениями погода, жители некоторых районов промокнут под кратковременными дождями.

В дневное время столбики термометров покажут от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Ленобласти будет немного теплее — там воздух прогреется до +18…+23 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать в течение дня. В итоге оно составит 763 мм р.ст, что немного превышает норму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождливая и ветреная погода прогнозируется в Ленобласти 4 сентября.