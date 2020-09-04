Пулково начал скрывать задержки и отмены рейсов на онлайн-табло

Аэропорт информировал жителей и гостей Петербурга об изменениях в расписании рейсов через онлайн-табло. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Аэропорт информировал жителей и гостей Петербурга об изменениях в расписании рейсов через онлайн-табло. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Петербургский аэропорт Пулково прекратил сообщать пассажирам об отменах и задержках авиарейсов на онлайн-табло. Судя по всему, это произошло из-за конфликта представителей аэропорта и городского медиасообщества.

Как сообщает «Мойка78«, до середины августа воздушная гавань информировала жителей и гостей Петербурга об изменениях в расписании рейсов через онлайн-табло, о чем также сообщали и СМИ.

19 августа компания-оператор аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» сменила пресс-секретаря. Новый представитель компании Анна Шалимова разослала петербургским СМИ письма с просьбой «правильно» освещать деятельность воздушной гавани.

«Рассчитываем на вашу поддержку в нивелировании негативного информационного фона», — говорилось в письмах пресс-службы.

СМИ на это особо не обратили внимание и продолжили ежедневно писать об отменах и задержках рейсов в Пулково. И уже спустя несколько дней на онлайн-табло перестала высвечиваться любая информация об отменах рейсов.

Несмотря на отсутствие этих данных, СМИ продолжили писать о задержках при том, что на табло не указывалась информация о времени задержки. Однако утром 4 сентября стало известно, что аэропорт перестал публиковать информацию и о задержках. Вместо этого некоторые рейсы начали обозначать как «undefined», что, по всей видимости, говорит о задержке или отмене рейса.

Изданию рассказали в авиаотрасли, что в случае задержки или отмены рейса, перевозчики могут предупредить только тех пассажиров, которые купили у них билет напрямую.

Если билет был куплен через посредника (турфирму, сторонний сайт), то предупредить его об изменениях не получится, поскольку авиакомпания не располагает его контактными данными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все рейсы из Пулково вылетят по расписанию.