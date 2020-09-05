В Петербурге ожидается облачная, но теплая суббота

Воздух успеет прогреться до +20 градусов.

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 сентября, будет облачная погода с прояснениями. Синоптики уточняют, что возможны кратковременные дожди. При этом воздух днем прогреется до плюс 20 градусов, а ночью опустится максимум до плюс 12. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Северной столице.

По городу также будет гулять ветер, он разгонится до 10 метров в секунду. Отмечается, что атмосферное давление будет понижаться, а вот неблагоприятных метеорологических явлений ожидать не стоит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики рассказали, когда петербуржцам ждать бабьего лета. Так, в первой декаде сентября жителей Петербурга ждет довольно капризная погода — дожди будут приходить в город через день. Но уже после этого горожане могут рассчитывать на бабе лето.