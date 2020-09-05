Большая часть работников ОСК продолжит работу в Петербурге после переезда

Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) намерено перевезти в Северную столицу 2/3 своих структурных подразделений.

Ожидается, что переезд осуществится в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года. Продолжать деятельность подразделения будут уже на Васильевском острове. В настоящее время работа ОСК сосредоточена в Москве.

Известно, что переезд в город на Неве планировалось реализовать еще в июле, но коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в рабочий процесс. Об этом сообщает телеканал «Мир» с ссылкой на главу корпорации Алексея Рахманова.

Переезд будет осуществляться в несколько этапов. В первую очередь в Петербург приедут специалисты по военному кораблестроению. Ожидается, что на работы по организации смены дислокации будет затрачено 1,4 миллиарда рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что объединенная судостроительная корпорация переедет в Петербург летом 2020 года.