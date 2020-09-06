Петербуржцев ожидает дождливое воскресенье

Петербуржцев ожидает дождливое воскресенье
В городе пройдут кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

На улице будет довольно тепло и немного ветрено.

Сегодня, 6 сентября, петербуржцев ожидает облачная погода с кратковременными дождями. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В это воскресенье воздух прогреется до плюс 19 градусов, а ночью температура опустится до 12 градусов. Ветер разгонится до 10 метров в секунду, также ожидаются кратковременные дожди. Атмосферное давление будет слабо повышаться, а неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны регионы, где синоптики обещают аномальную жару.

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