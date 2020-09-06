Названа стоимость переезда ОСК из Москвы в Петербург

Большая часть сотрудников компании переедет к апрелю 2021 года.

ОСК собирается в ближайшее время переезжать из Москвы в Санкт-Петербург. На процесс придется затратить примерно 1,4 миллиарда рублей. Уже к апрелю 2021 года большинство сотрудников компании переедут в Северную столицу, чтобы работать в штабе на Васильевском острове. Об этом рассказал глава ОСК Алексей Рахманов в эфире телеканала «Мир».

Напоминаем, что сначала в город прибудут специалисты по производственной системе и информационным технологиям, затем гражданское судостроение и управление военным кораблестроением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большая часть работников ОСК продолжит работу в Петербурге после переезда.