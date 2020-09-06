В понедельник в Петербурге пройдут дожди

Новая рабочая неделя в Северной столице начнется с осадков.

В понедельник, 7 сентября, в городе установится облачная с прояснениями погода. В течение дня пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западного направления ночью подует слабо, а в дневное время ускорится до умеренных 4-9 метров секунду. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах значений от +11 до +13 градусов тепла. Днем воздух максимально прогреется до +19. Изменений в атмосферном давлении не ожидается. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России. Первый осенний месяц будет теплым (порой температура даже начнет превышать климатические нормы). Большого количества осадков синоптики не прогнозируют.